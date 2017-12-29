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Evli Din Kültür öğretmeni sevgilisini ve ev arkadaşını vurdu...

İstanbul Beylikdüzü'nde evli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nurullah K. ile uzun süredir ilişki yaşadığı Eda T. arasında 'evlilik' tartışması çıktı. İddialara göre Eda T. uyuyan Nurullah K'nın telefonundan çektiği fotoğrafları Nurullah K'nin eşine gönderdi. Olay sonrası evi basan Nurullah K. dehşet saçtı, Eda T. ve ev arkadaşı İnci D'yi silahla vurarak ağır şekilde yaraladı

Evli Din Kültür öğretmeni sevgilisini ve ev arkadaşını vurdu...

İstanbul Beylikdüzü'nde evli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nurullah K. ile uzun süredir ilişki yaşadığı Eda T. arasında 'evlilik' tartışması çıktı. İddialara göre Eda T. uyuyan Nurullah K'nın telefonundan çektiği fotoğrafları Nurullah K'nin eşine gönderdi. Olay sonrası evi basan Nurullah K. dehşet saçtı, Eda T. ve ev arkadaşı İnci D'yi silahla vurarak ağır şekilde yaraladı

29 Aralık 2017 Cuma 16:42
Evli Din Kültür öğretmeni sevgilisini ve ev arkadaşını vurdu...
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OLAY, 08.00 sıralarında Beylikdüzü’ndeki lüks bir sitede yaşandı. Evli Nurullah K. ile yasak ilişki yaşadığı sevgilisi Eda T. arasında tartışma çıktı. Nurullah K., belindeki tabancı çıkarıp Eda T.’ye ateş etmeye başladı.

GENÇ KADININ DURUMU AĞIR

Eda T. yaralı halde kaçarak tuvalete saklandı. Nurullah K. bu sırada araya girmeye çalışan İnci D.’yi de vurdu. Saldırı sonrası şüpheli kaçarken, silah seslerini duyan site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eda T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
SALDIRGAN YAKALANDI

Kaçan saldırgan kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EVLİ OLAN SALDIRGAN İLE SEVGİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Olayla ilgili de yeni detaylar ortaya çıkıyor. İddialara göre sabah saatlerinde evli olan Nurullah K. ile kız arkadaşı Eda T. arasında evlilik nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Nurullah K. belindeki tabancayı çıkarıp Eda T.'ye ateş etmeye başladı. Seken kurşunlardan Eda T.'nin ev arkadaşı İnci D. de yaralandı.  Silah seslerini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eda T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralanan iki kadın hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan Nurullah K. silahıyla yakalandı.

FOTOĞRAFLARI EŞİNE GÖNDERMİŞ

İddiaya göre, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olan Nurullah K.'nın, Eda T. ile uzun süredir ilişkisi olduğu Eda T.'nin, Nurullah K.'dan eşinden boşanıp ve kendisiyle evlenmesini istediği ifade edildi. Eda T.'nin uyuyan Nurullah K'ın telefonundan çektiği fotoğrafları Nurullah K'nin eşine gönderdiği ve bunu öğrenen Nurullah K'nin, Eda T. ve ev arkadaşı İnci D'yi yaraladığı öğrenildi.

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BeylükdüzüSilahlı SaldırıKadına şiddet
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