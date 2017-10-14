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Evli adamla ilişkisi var diye ablasını öldürdü

Bağcılar'da, çiğköfteci dükkanında çalışan Hasan Belli, evli bir kişiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü ablası Öznur Belli'yi geçen Çarşamba günü tabancayla vurarak öldürdü. İlişkisini olduğu öne sürdüğü Abdurrahman Demir'i de yaraladı. Olaydan sonra kayıplara karışan Hasan Belli her yerde aranıyor

Evli adamla ilişkisi var diye ablasını öldürdü

Bağcılar'da, çiğköfteci dükkanında çalışan Hasan Belli, evli bir kişiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü ablası Öznur Belli'yi geçen Çarşamba günü tabancayla vurarak öldürdü. İlişkisini olduğu öne sürdüğü Abdurrahman Demir'i de yaraladı. Olaydan sonra kayıplara karışan Hasan Belli her yerde aranıyor

14 Ekim 2017 Cumartesi 19:41
Evli adamla ilişkisi var diye ablasını öldürdü
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BAĞCILAR'DA, 22 yaşındaki Hasan Belli, 24 yaşındaki ablası Öznur Belli'nin evli ve çocuklu Abdurrahman Demir'le(35) ilişki yaşadığını çevresinden duymaya başladı. Söylentiler ayyuka çıkınca tabanca satın aldı. Daha sonra çalıştığı çiğköfteci dükkanından çıkarak ablası Öznur Belli'nin çalıştığı işyerine geldi. Peş peşe tabancasını ateşleyerek ablası Öznur Belli'yi öldürdü. 

Daha sonra üst sokaktaki Abdurrahman Demir'in çalıştığı işyerine yöneldi. Burada da tabancasını ateşleyerek Demir'i ağır yaraladı. Başından ve sırtından vurulan Demir'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Öznur Belli'nin cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 
Uyuşturucu kullanmak ve ve 2 yaralama olayından emniyette kaydı bulunan Hasan Belli'yi bulmak için polisin çalışması sürüyor.

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Son Güncelleme: 14.10.2017 19:46
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Son DakikaHaberHaberlerEvlilik Dışı IlişkiCinayetAblaKardeş
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