Evlenme vaadiyle dolandırılan engelli kadının hayatı karardı

DİYARBAKIR'DA engelli kadın, tedavi için biriktirdiği parayı internetten tanışıp yıllarca evlilik hayali kurduğu şahsa kaptırdı.

Hem sağlığından hem de 163 bin dolarından olan genç kadın, hayatını mahveden şahsın cezalandırılmasını istedi.

"O KADAR GÜZEL KONUŞUYORDU Kİ"

Diyarbakır'da yaşayan engelli kadın, tedavi olabilmek için yıllarca zor koşullarda çalışarak biriktirdiği 163 bin dolarını, kendisini evlenme vaadiyle kandıran şahsa kaptırdı. Suç duyurusunda bulunan genç kadın, "O kadar güzel konuşuyordu ki inandım, güvendim. Her şeyi elimden aldı, hayatımı mahvetti" dedi.

TEDAVİ İÇİN ABD'YE GİTTİ

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki yürüme engelli Heja G., yıllarca para biriktirerek, 2009'da omuriliğindeki eğriliğin tedavisi için Amerika'ya gitti. Gitmeden önce, Diyarbakır'da yaşayan ve kendilerine komşu olduğunu sonradan öğrendiği Şeyhmus B. ile internet üzerinden tanışan Heja G., tedavisi olumsuz sonuçlanınca 2010'da Diyarbakır'a döndü.

PARA İSTEMEYE BAŞLADI

Ablasının kuaför salonunda işe giren ve para biriktirmeye devam eden Heja G., bir taraftan da Şeyhmus B. ile de evlenme hazırlığı yapmaya başladı. Bu dönemde Şeyhmus B. ise zaman zaman geleceklerine yatırım yaptığını belirterek, genç kadından para istemeye başladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

2014 yılına kadar aralıklarla Şeyhmus B.'ye, 163 bin dolar kaptıran Heja G., evleneceği adamın başkasıyla nişanlı olduğu öğrenince, yıllarca kandırıldığını ve dolandırıldığını anladı. Durumu ailesine anlatamayan Heja G., iki yıl boyunca tek başına mücadele etti. Ailesinin sürekli ameliyat olması için baskı yaptığı Heja G., daha sonra dolandırıldığını kendilerine anlattı. Bunun üzerine devreye giren aile büyüklerinin girişimiyle 36 bin TL'sini kurtaran genç kadın, tedavi parasını geri alabilmek için eylül ayında suç duyurusunda bulundu.

"PARAMI DOLARA ÇEVİRİYORDUM"

Kuaförlük yaparak tedavisi için para biriktirmeye devam ettiğini ancak biriktirdiği her parayı da Şeyhmus B.'ye verdiğini anlatan Heja G., "Çalışıp biriktiriyordum. 'Biriktirdikten sonra ne yapıyorsun' diyordu. Kuaförde sürekli çalıştığım elde ettiğim günlük kazançları dolara çeviriyordum. Çünkü ameliyatım dolarla yapıldığı için dolara çeviriyordum. Her şeyden haberi vardı. Sürekli arıyordu, 'Ne yapıyorsun, ne kadar kazandın. Bugün bu kadar lazım, ben inşaata girdim 18 bin dolar lazım' gibi şeyler diyordu. Güvendim çok güvendim. 163 bin dolarımı kaptırdım" dedi.