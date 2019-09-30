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Evlat vahşeti! Kapıyı açtığında hiçbir şey demeden...

İzmir'in Urla ilçesinde polise teslim olarak babasını öldürdüğünü itiraf eden 16 yaşındaki zanlı tutuklandı

ASAYİŞ 29.09.2019, 14:07 29.09.2019, 14:09
Evlat vahşeti! Kapıyı açtığında hiçbir şey demeden...
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ALINAN bilgiye göre, gözaltına alınan B.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Urla Adliyesine sevk edilen B.Ş, Şakran Cezaevine konuldu.

İş makinesi ve vinç tedarikçiliği yapan Osman Ş'nin (43) cesedi, 27 Eylül'de Altıntaş Mahallesi'ndeki evinin önünde silahla vurulmuş halde bulunmuştu. B.Ş, Urla Emniyet Müdürlüğüne teslim olarak babası Osman Ş'yi öldürdüğünü itiraf etmişti.
B.Ş'nin, ifadesinde babasının annesine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını, buna üzüldüğünü ve babası eve gelip kapıyı açtığında hiçbir şey demeden tabancayı ateşlediğini, suç aletini yakınlardaki tarlaya attığını söylediği öğrenilmiş, aramada olayda kullanılan silah bulunmuştu.

Osman Ş'nin cenazesi Kuşçular Mahallesi'ndeki kabristana defnedilmiş, cenaze törenine eşi G.Ş. ve kızı katılmamıştı.

#İzmir #Polis
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