Evine giren hırsızları fark etti! Sonrası korkunç...

OSMANİYE'DE tek başına yaşayan Mustafa Oran, evinde bıçaklanarak öldürüldü.
64 yaşındaki Mustafa Oran'ın 7 Ocak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki evinden sesler duyuldu. Komşuların polise haber vermesiyle ekipler olay yerine geldi.
Polis evden kaçmaya çalışan iki şüpheliyi yakaladı, içeri girildiğinde ise Oran'ın cansız bedeni bulundu.
Hırsızlık için eve giren üç kişinin Mustafa Oran'ı bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.
Polis ekipleri kaçan üçüncü şüpheliyi arıyor.
Milliyet
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