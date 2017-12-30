Evine giren hırsızları fark etti! Sonrası korkunç...

Hırsızlık için eve giren üç kişinin Mustafa Oran'ı bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.

Polis evden kaçmaya çalışan iki şüpheliyi yakaladı, içeri girildiğinde ise Oran'ın cansız bedeni bulundu.

Milliyet

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