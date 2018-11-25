Evinde ölü bulundu

Mahmutlar'da yaşayan Mustafa Uyar (42), evde boynundan iple asılı halde ölü bulundu

Evinde ölü bulundu
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OLAY, önceki gün sabah saatlerinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Kardeşi, Mustafa Uyar'ı evde iple boynundan asılı halde bulunca durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa Uyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcılığın yaptığı incelemelerin ardından intihar şüphesi değerlendirildi. Kesin ölüm nedeninin tespiti için Mustafa Uyar'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 11:28
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