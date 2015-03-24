Evinde fuhuş yaptıran yaşlı kadından şok sözler

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Polis daha önceden fuhşa aracılık etmek ve yer temin etmek suçlamasıyla işlem yapılan Fethiye G.'nin (62) evinde Çiğdem C.'ye fuhuş yaptırdığını belirledi. Bunun üzerine evi izlemeye alan polis, fuhuş yapıldığı anda baskın düzenledi. Evde bulunan erkekler para karşılığı fuhuş yaptıklarını söyledi. Fuhuş yapan Çiğdem C. de 150 lira karşılığında evde fuhuş yaptığını, 50 lirayı ev sahibi Fethiye G.'ye verdiğini belirtti. Bunun üzerine yaşlı kadın fuhşa aracılık etmek ve yer temin etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Yaşlı kadının sorgusunda "Çiğdem ile 1 yıl önce tanıştım bir kahve ısmarladım sonra benden borç para aldı ben de şimdi bu parayı istediğim için bana iftira atıyor" dediği öğrenildi.Fethiye G., sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.