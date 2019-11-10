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Evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi

Bir evin bodrum katından 217 canlı akrep ele geçirdi

ASAYİŞ 10.11.2019, 07:53
Evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi
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Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde düzenlenen uygulama sırasında gelen ihbar üzerine bir evde arama başlattı. Polis ekipleri, evin bodrum katında yaptıkları aramada şeffaf kutular içerisinde 217 canlı akrep ele geçirdi. Ev sahibi H.C., hakkında yasal işlem başlatırken, ele geçirilen akrepler Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

#Akrep #asayiş #bodrum
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