'Evimi damadım yaktı'

OLAY, Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında yaşandı. Altınova Bulvarı üzerinde Meliha Y.'ye ait müstakil evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi kapladı. Evden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın çevredeki ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü, ancak yanan ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Evinin yandığını duyan ve olay yerine gelen Meliha Y. ve yakınları, gözyaşı döktü. Meliha Y., aralarında husumet bulunan damadının evini yaktığını iddia etti. Bunun üzerine adrese gelen Olay Yeri İnceleme Ekipleri, yanan evde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Meliha Y. ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.