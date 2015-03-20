Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Evden uzaklaştırması olan koca eşini rehin aldı

Eskişehir’de evden uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eşini rehin aldı

Evden uzaklaştırması olan koca eşini rehin aldı

Eskişehir’de evden uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, eşini rehin aldı

20 Mart 2015 Cuma 08:50
Evden uzaklaştırması olan koca eşini rehin aldı
banner404
ALINAN bilgiye göre, Ömerağa Mahallesi Akal sokak hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı bulunan İlkay Ö. (44) evine geldi. Daha sonra İlkay Ö., eşi Ayfer Ö. (41) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucunda Ayfer Ö. kocasının evden çıkmasını istedi ancak buna sinirlenen İlkay Ö. ilk önce eşini darp etti ardından elindeki bıçakla rehin aldı. Bunun üzerine kadın durumu polis ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaklaşık 30 dakika kocanın eşini bırakmasını istedi. Ancak İlkay Ö. elinde bıçak olduğunu içeri girilmesi durumunda eşine zarar vereceğini söyledi. Bu sırada ise Ayfer Ö. polis ekiplerine kurtarma çağrısında bulundu. Polis ekiplerinin içeriye girmek için hazırlık yaptığı sırada İlkay Ö. ikna olarak kapıyı açtı. Gözaltına alınan koca İlkay Ö. apartmanın kapısında çıktığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarından utanarak yüzünü sakladı. Bu sırada evden çıkarılan Ayfer Ö. ise ilk önce sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis aracına alındı. İlkay Ö. ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada alınan sağlık raporunun ardından polis aracına getirilirken kendisini yeniden görüntülemek isteyen basın mensuplarını gören İlkay Ö. duruma tepki gösterdi. Ardından koca İlkay Ö, polis aracıyla ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 20.03.2015 07:51
Anahtar Kelimeler:
EŞİNİ REHİN ALDIEskişehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Sosyal medyada Afrin operasyonu: 449 şüpheli gözaltında!
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika... Üsküdar'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 5 yaralı
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi
Son dakika! Burseya Dağı ele geçirildi! Bölgeye Türk bayrağı dikildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim