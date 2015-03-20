Evden uzaklaştırması olan koca eşini rehin aldı

ALINAN bilgiye göre, Ömerağa Mahallesi Akal sokak hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı bulunan İlkay Ö. (44) evine geldi. Daha sonra İlkay Ö., eşi Ayfer Ö. (41) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucunda Ayfer Ö. kocasının evden çıkmasını istedi ancak buna sinirlenen İlkay Ö. ilk önce eşini darp etti ardından elindeki bıçakla rehin aldı. Bunun üzerine kadın durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaklaşık 30 dakika kocanın eşini bırakmasını istedi. Ancak İlkay Ö. elinde bıçak olduğunu içeri girilmesi durumunda eşine zarar vereceğini söyledi. Bu sırada ise Ayfer Ö. polis ekiplerine kurtarma çağrısında bulundu. Polis ekiplerinin içeriye girmek için hazırlık yaptığı sırada İlkay Ö. ikna olarak kapıyı açtı. Gözaltına alınan koca İlkay Ö. apartmanın kapısında çıktığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarından utanarak yüzünü sakladı. Bu sırada evden çıkarılan Ayfer Ö. ise ilk önce sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis aracına alındı. İlkay Ö. ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada alınan sağlık raporunun ardından polis aracına getirilirken kendisini yeniden görüntülemek isteyen basın mensuplarını gören İlkay Ö. duruma tepki gösterdi. Ardından koca İlkay Ö, polis aracıyla ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.