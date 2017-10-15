Evden kaçan kızı sandığı kadını önce vurdu sonra bıçakladı

BURSA'DA evden kaçan kızına benzettiği bir kadını önce tabancayla vurup, ardından da bıçaklayarak ağır yaralayan sanığa verilen 16 yıl hapis cezasını Yargıtay bozdu. Yeniden hakim karşısına çıkan sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığı kontrol edilecek.

KIZI SANIP BAŞKA KADINI VURMUŞTU

2014 yılı Ağustos ayında Küçük Sanayi Metro İstasyonu civarında meydana gelen olayda, 12 yıl önce evden kaçan kızı diye yanlışlıkla 34 yaşındaki Remziye Y.'yi öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanan Haydar E. tutuklandı. Haydar E., Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Dosyayı mahalli mahkemeye geri gönderen Yargıtay, sanığın akli dengesinin araştırılmasını istedi. Yeniden 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık, çok pişman olduğunu, vicdan azabı çektiğini söyledi.

Remziye Y.'nin avukatı ise, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Mahkeme heyeti, Haydar E.'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığını kontrol etmek için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

