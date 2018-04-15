Evde dehşet! Engelli annesi ve babasını öldürdü

EVDE dehşet. Engelli anne ve babasını öldürdü. Kırıkkale'de Güzeltepe Mahallesi 566. Sokak'taki bir apartmanın 2. katında ailesiyle oturan Akın K'nin (25), ikisi de işitme engelli babası Feti Metin K. ve annesi Recebiye K'ye evde bulunan pompalı tüfekle ateş ettiği öne sürüldü. Komşularının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, anne ve babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Akın K, olayda kullandığı silahla gözaltına aldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.