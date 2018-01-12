Ev sahibine kızan kiracı, evi ateşe verdi

EDREMİT ilçesinde iddiaya göre dün, Süleyman Şahin (56) evinde kiracı olarak oturan 52 yaşındaki Aynur T. ile tartıştı. Aynur T., bugün saat 14.00 sıralarında Tuzcumurat Mahallesi'ndeki evinin balkonuna çıkıp, 'evi yakacağım' diye bağırmaya başladı. Aynur T., oturma odasındaki çekyat ile odanın kapısını ateşe verdi. Evden çıkan dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evin diğer odalarına sıçramadan söndürdü. İtfaiye ekiplerinin kısa süre içinde müdahale ettiği yangının ardından evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
Ateşe verdikten sonra evi terk eden kiracı Aynur T.'ye mahalle sakinleri tepki gösterdi. Polis tarafından gözaltına alınarak Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Aynur T.'nin evde eşi Refik T. ile birlikte yaşadığı öğrenildi.
Olay yerine gelen ev sahibi Süleyman Şahinin eşi İlknur Şahin (51) evinin yandığını görünce fenalaşarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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