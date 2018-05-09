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Ev baskınında yakalandı! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Adana'da iki ayrı gaybubet evine yapılan baskında gözaltına alınan ve aralarında FETÖ'nün Adana eş imamının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı

Ev baskınında yakalandı! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Adana'da iki ayrı gaybubet evine yapılan baskında gözaltına alınan ve aralarında FETÖ'nün Adana eş imamının da bulunduğu 4 kişi tutuklandı

09 Mayıs 2018 Çarşamba 09:36
Ev baskınında yakalandı! Kim olduğu ortaya çıkınca...
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ADANA Emniyet Müdürülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Müdürlüğü ekipleri 29 Nisan günü merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi ve Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki gaybubet evlerine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda Döşeme Mahallesindeki hücre evinde ByLock kullanıcısı oldukları ileri sürülen Muzaffer Ö. (38) ve Erdoğan Y. (32) gözaltına alındı. Kağıt üzerinde sigorta şirketinde çalıştığı görülen ancak iş yapmadığı tespit edilen Muzaffer Ö.’nün Adana eş imamı olduğu ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu tespit edildi. Ayrıca zanlının Adana'da örgütün başka imamlar da atadığı için eş imam olarak tabir edildiği belirlendi. Zanlının ev arkadaşı Erdoğan Y.’nin Ceyhan İlçe İmamı olduğu ileri sürüldü. 

Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerin aynı evde gözaltına alınan ev arkadaşı için “Tanımıyorum. Kim olduğundan haberim yok” demeleri üzerine polis tarafından beraber takip fotoğraflarının gösterildiği ancak fotoğraflardaki görüntüleri de inkar ettikleri dikkat çekti. Zanlıların ayrıca başkasının üzerine birden fazla ByLock kullandığı ileri sürüldü. Zanlıların hala örgüte elaman kazandırmak için faaliyet içinde bulunduğu eş imamın Adana'daki bütün FETÖ elamanlarından sorumlu olduğu öğrenildi. 

ASKERLERİN MAHREM İMAMLARI

Huzurevleri Mahallesindeki gaybubet evinde ise Mustafa İ. (30) ve Ekrem S. (33) gözaltına alındı. Bu zanlıların ise diğer zanlılar ile bağlantıları olduğu ancak bu iki zanlının askerin mahrem imamı oldukları ileri sürüldü. Zanlıların da hala çok gizli olarak çalıştıkları kendi aralarında ByLock kullanarak iletişim kurdukları muvazzaf askerler ile ankesörlü telefonla arayıp ileşitim kurdukları tespit edildi. Bu zanlılarında başkasının adına birden fazla ByLock kullandığı belirlendi. Sorgulanan zanlılar suçlamaları kabul etmeyip konuşmadı. Örgüt yöneticiliği suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

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