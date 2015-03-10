Ev basan liseli dehşet saçtı

OLAY bugün Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Alaca İmam Hatip Lisesi öğrencisi Satılmış Ş., aşık olduğu lise öğrencisi 16 yaşındaki Z.K.'ya arkadaşlık teklifinde bulundu. Ancak genç kız bunu kabul etmedi. Kızla konuşmak için bu sabah elinde tüfekle evine gitti. Kapıyı açan anne Suzan K.'ya kızı ile görüşmek istediğini söyledi. Kızının evde olmadığını söyleyen anne kapıyı kapattı. Bunun üzerine öfkelenen Satılmış Ş. iddiaya göre kapıyı kırarak zorla eve girdi. Z.K.'nın olmadığını gören Satılmış Ş., 4 ve 8 yaşındaki iki çocuğun daha bulunduğu evde elindeki tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. Saçmalar anne Suzan K.'nın başına isabet etti. Suzan K. kanlar içerisinde yere düşünce kalınca Satılmış Ş. tüfeği bırakarak kaçtı.

DURUMU CİDDİ

Apartmanda silah seslerinin duyan komşular polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Suzan K.'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli gencin yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.



