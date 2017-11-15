Et kaçakçılığında son nokta! Etleri vücutlarına sarıp...

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı ekipleri, ilginç bir et kaçakçılığı yöntemini ortaya çıkardı. Buna göre kaçakçılar günde 3 kez Gürcistan'a giriş çıkıp yaparak, vücutlarına sardıkları etleri getirip Türkiye'de satıyor.
BAKAN: FİYATLAR DÜŞTÜ, KAÇAKÇILIK AZALIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ucuz et satışının ardından kaçak etin arttığına yönelik ellerinde veri olmadığını dile getirdi. Bakan Tüfenkci, "Geçmişte et kaçakçılığı ile ilgili birçok yakalamalarımız mevcut. Bunlar, çeşitli vasıtalarla hatta kendi vücutlarına etleri sararak, sınır kapılarından geçirmeye çalıştılar. Şu an et fiyatları düştüğü için herhalde et kaçakçılığı azalır, diye düşünüyorum." dedi.
BAKANLIK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI
Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kaçak eti yurda sokmaya çalışırken yakalanan şüphelilerin fotoğraflarını paylaştı.
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