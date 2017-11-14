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Esrarengiz kazadan cinayet çıktı! Katil de kurban da aynı araçta

Adana'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sürücünün, aynı otomobilde bulunan emekli uzman çavuş tarafından borç yüzünden silahla öldürüldüğü ortaya çıktı

Esrarengiz kazadan cinayet çıktı! Katil de kurban da aynı araçta

Adana'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sürücünün, aynı otomobilde bulunan emekli uzman çavuş tarafından borç yüzünden silahla öldürüldüğü ortaya çıktı

14 Kasım 2017 Salı 15:32
Esrarengiz kazadan cinayet çıktı! Katil de kurban da aynı araçta
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ADANA'DA 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasında, otomobilde bulunan emekli uzman çavuşun borç verdiği sürücüyü kafasından tabancayla vurarak öldürdüğü, bu nedenle aracın köprüden uçtuğu ortaya çıktı.

KAFASINDAN TABANCA İLE VURULMUŞ

Olay  Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün gece 22.45 sularında  Hacı Sabancı Bulvarı fidanlık içerisine bir otomobilin uçtuğu ihbarı yapıldı.

Polis, Cankur ve sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde otomobil içerisinde kanlar içindeki  Savaş Topal (38) ve yanındaki arkadaşı  Uğur Erdoğan'ı (33) otomobilden çıkardı.  Savaş Topal kaldırıldığı  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hayatını kaybetti.  Uğur Erdoğan ise  Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, polis olay yerine yakın bir yerde otomobilin içinde Hakan Adanalı (27) isimli şahsın yaralı olduğu belirlendi.  Polis bu yaralıyı da ambulans ile  Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine gönderdi.  Polis daha sonra kazayla ilgili incelemeyi derinleştirdiğinde olayın bir kaza olmadığını, cinayet olduğunu Balcalı Hastanesinde ölen kişinin de kafasından tabanca ile vurulduğunu tespit etti.

OTOMOBİLLE GEZİNTİYE ÇIKTILAR

Polis yaptığı çalışma sonucunda  Savaş Topal'ın, uzaktan akrabaları olan uzman çavuşluktan emekli Murat Erdoğan (44), onun kardeşi  Uğur Erdoğan (33) ve arkadaşları Serhat Tunçdemir (23) ile birlikte otomobille gezintiye çıktığını saptadı.  Polis gezintiye çıkan arkadaşların Topal'ın kullandığı otomobil ile  Adnan Menderes Bulvarı ile  Özdemir Sabancı Bulvarı'nın kesiştiği noktadaki kavşakta Hakan Adanalı (27) yönetimindeki otomobille çarpıştığını, kazadan sonra ise Adanalı'nın yanında bulunan  İsa Dağ'ın kaçıp kayıplara karıştığını, Topal ile diğer 3 arkadaşının, önce Adanalı'yı darp ettiğini daha sonra da kaza masrafları diyerek cep telefonunu, parasını ve nüfus cüzdanını aldığını belirledi.

OTOMOBİL HAREKET HALİNDEYKEN SÜRÜCÜNÜN KAFASINA SIKTI

Bu olayın ardından  Savaş Topal, Murat ve  Uğur Erdoğan kardeşleri de yanına alıp, kendisine ait otomobille yola devam ederken, Serhat Tunçdemir de kaza sonrası Hakan Adanalı'dan gasp ettikleri aracı kullanıp, arkadaşlarını trafikte takip etmeye başladı. İddiaya göre, emekli uzman çavuş Erdoğan emekli parasını bir süre önce Topal'a verdiği için otomobille giderken birden parayı istedi. Topal ise veremeyeceğini söyleyip küfretti. Bunun üzerine Erdoğan beylik tabancasını çıkartıp otomobili süren Topal'ın kafasına sıktı. Ağır yaralanan Topal, direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil de Prof. Dr. Faruk Özer Köprüsü'nden aşağıya uçup, şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin polise haber vermesi sonrası olay yerine gelen ekipler kazanın cinayet olduğunu ortaya çıkartıp zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Serhat Tunçdemir, kazanın ardından kaçmaya çalışırken polis tarafından kıskıvrak yakalanırken, kaçmayı başaran ve 'katil zanlısı' olarak aranan Murat Erdoğan da kaçtığı  Osmaniye'nin  Kadirli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.  Uğur Erdoğan ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

''TEK EL SİLAH SESİ GELDİ''

Savaş Topal'ın cenazesi otopsi için  Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Erdoğan kardeşlerle birlikte Serhat Tunçdemir'in emniyetteki sorgusu sürüyor. Zanlılar "Kasten adam öldürme ve gasp" suçundan sorgulanıyor. Bu arada, olay anında sürücünün yan tarafında oturan  Uğur Erdoğan'ın alınan ilk ifadesinde tek el silah sesi geldiğini, daha sonra otomobilin uçtuğunu söylediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ESRARENGİZ KAZAAdana
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