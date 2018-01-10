Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bu yağlar beyninize zarar veriyor
Bu yağlar beyninize zarar veriyor
Aşırı yemek yiyorsanız dikkat! İşte çok yemenin sebepleri
Aşırı yemek yiyorsanız dikkat! İşte...
Düzenli tüketildiğinde boy uzamasını sağlayacak besinler
Sütle birlikte yenince boy uzatıyor!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 10 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Eskort sitesi yöneticilerine fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri internette eskort sitelerine ilan verilip para karşılığı fuhuş yapılması olayla ilgili Samsun ve Antalya'da düzenlediği operasyonda site yöneticisi 3 kişiyi gözaltına aldı

Eskort sitesi yöneticilerine fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri internette eskort sitelerine ilan verilip para karşılığı fuhuş yapılması olayla ilgili Samsun ve Antalya'da düzenlediği operasyonda site yöneticisi 3 kişiyi gözaltına aldı

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:02
Eskort sitesi yöneticilerine fuhuş operasyonu: 3 gözaltı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri internette eskort sitelerine ilan verip para karşılığı fuhuş yaptıkları ileri sürülen aralarında travestilerin de bulunduğu 19 kişiyi tespit etti ve söz konusu kişilerin fuhuş yapmasına aracı olan eskort siteleri yöneticilerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında eskort sitesi yöneticileri E.K.(36) adlı bayan ve A.Y.(34) Samsun'da, H.E.(34) adlı şahıs ise Antalya'da yakalandı. Söz konusu kişiler hakkında "fuhuş için aracı olmak, fuhşa teşvik etmek, fuhuş için yer temini ve fuhuştan maddi menfaat sağlamak" suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili bir kişi aranıyor.

Gözaltına alınan E.K.'nin ameliyatla kadın olduğu ve kadın nüfus cüzdanı taşıdığı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Eskort SitesiFuhuş Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlüleri soyan "kaptan" lakaplı hırsız yaklandı
Ünlüleri soyan "kaptan" lakaplı hırsız yaklandı
Polis bile şaşkına döndü... Bunu yapmışlar
Polis bile şaşkına döndü... Bunu yapmışlar
Gençlerin kanlı gecesi... Bıçaklayarak öldürdü
Gençlerin kanlı gecesi... Bıçaklayarak öldürdü

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim