Eskort sitesi yöneticilerine fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

EDİNİLEN bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri internette eskort sitelerine ilan verip para karşılığı fuhuş yaptıkları ileri sürülen aralarında travestilerin de bulunduğu 19 kişiyi tespit etti ve söz konusu kişilerin fuhuş yapmasına aracı olan eskort siteleri yöneticilerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında eskort sitesi yöneticileri E.K.(36) adlı bayan ve A.Y.(34) Samsun'da, H.E.(34) adlı şahıs ise Antalya'da yakalandı. Söz konusu kişiler hakkında "fuhuş için aracı olmak, fuhşa teşvik etmek, fuhuş için yer temini ve fuhuştan maddi menfaat sağlamak" suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili bir kişi aranıyor.
Gözaltına alınan E.K.'nin ameliyatla kadın olduğu ve kadın nüfus cüzdanı taşıdığı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.
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