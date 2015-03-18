eski sevgiliye elektroşoklu tecavüz

Animatör Mustafa Çolak, 4 yıl önce bir otelde garson olarak çalışan eski sevgilisi Ö.P.’yi evine götürdü. Ö.P.’yi muştayla döven Çolak, ardından elektroşok cihazıyla bayıltıp tecavüz ettikten sonra bunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri CD haline getiren Mustafa Çolak, önce kızın ailesine gönderdi, ardından mahalle bakkalına, kapıcıya ve apartmanda oturan diğer komşularının posta kutularına bıraktı. Çolak daha sonra da görüntüleri internet üzerinden sosyal paylaşım sitelerine koydu. Polise giden Ö.P.’nin şikayeti üzerine mahkeme kararıyla Mustafa Çolak’ın evine yapılan baskında, samuray kılıcından kelepçeye, gizli kameradan tabancaya, elektroşok cihazından porno CD’lere kadar çok sayıda suç aleti ve başka bir kadına ait tecavüz görüntüleri ele geçirildi.

RUSYA’DA ARANDI Antalya’DA YAKALANDI

Polis, o dönem yurt dışına kaçmış olabileceğini değerlendirdiği Mustafa Çolak’ın izini, Rus internet sitelerinde buldu. Türkiye’de genç kıza tecavüz ederken çektiği görüntüleri Rus porno sitelerine koyan şüphelinin Rusya’da olabileceği üzerinde duran polis, İnterpol’e bilgi verdi. İki yıl boyunca her yerde aranan Mustafa Çolak, 2 yıl önce Antalya’da yakalandı ve tutuklandı. Antalya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Mustafa Çolak, yakınları ile her iki tarafın avukatları katıldı. Savcı Hacı Mehmet Güdül, sanığın, ruhsatsız bıçak taşımak, cinsel amaçla hürriyetten yoksun bırakmak, cinsel saldırıda bulunmak, şantaj, özel hayata ilişkin görüntü ve seslerin yayılmasının yanı sıra, genç kızın yakınlarına hakaret suçundan cezalandırılmasını istedi. Mustafa Çolak’ın avukatı Behlül Şahin ise bir iftirayı ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyledi. Görüntülerin yayınlanmasını kendilerinin de doğru bulmadığını belirten avukat Şahin, "Ancak kesinlikle olayımızda zorla cinsel saldırı suçu söz konusu değildir. Olay tarihinden önce Mustafa Çolak ile mağdurenin yaklaşık 5 yıllık ilişkileri söz konusu. Müvekkilim bu kişiyle evlenmek istemektedir. Evleneceği kişiye karşı cinsel saldırıda bulunduğu iddiası tamamen gerçek dışıdır. Mağdurenin teklifi üzerine müvekkilim cinsel ilişkiye girmiştir. Ancak görüntülerin yayınlanması üzerine mağdure intikam amaçlı ’zor’ iddiasında bulunmuştur. Mağdure müvekkilim Mustafa Çolak’ı başkasıyla aldatınca görüntüler tasvip etmediğimiz şekilde yayınlanmıştır. Hürriyetten yoksun kılma, cinsel saldırı, şantaj ve diğer suçlardan müvekkilimin beraatını istiyoruz. Görüntülerin yayınlanması yönünden ise lehe olacak tüm hükümlerin kurulmasını istiyoruz" diye konuştu.

’BENİ ALDATIRKEN ÇIKARDIĞI SESLERİ TELEFONLA DİNLETTİ’