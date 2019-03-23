Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

DSP eski Milletvekili Seyit Tonyalı, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca köyündeki yazlığında ölü bulundu.

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu
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GEÇTİĞİMİZ günlerde İstanbul'dan İznik Boyalıca'daki yazlığına dinlenmek için geldiği öğrenilen Seyit Tonyalı'dan (72) dünden beri haber alamayan köydeki arkadaşları, akşam saatlerinde yazlığa gitti.

BİLGİSAYARIN ÖNÜNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Kapıyı açan olmayınca perdesi açık pencereden içeriye bakan arkadaşları, Tonyalı'nın bilgisayar önünde hareketsiz halde olduğunu gördü. Olay yerine Jandarma ve 112 ekipleri geldi. Jandarma, savcılık izninin ardından evin kapısını açarak içeri girdi. 112 ekipleri, bilgisayar başında hareketsiz halde olan Tonyalı'nın öldüğünü belirledi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. 

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