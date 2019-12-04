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Eski karısını kezzapla yakan şüpheli konuştu: ‘Beni Alanya’da…

Antalya'da 2 yıl önce eski eşi Asiye Güzel'in (45) yüzüne kezzap atarak ölümüne neden olmaktan tutuklu yargılanan Bünyamin B. (53), hakim karşısına çıktı

ASAYİŞ 04.12.2019, 11:12
Eski karısını kezzapla yakan şüpheli konuştu: ‘Beni Alanya’da…
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KONYA'DA otobüs şoförü Bünyamin B. ve Asiye Güzel, anlaşamadıkları gerekçesiyle 19 yıllık evliliklerini 2 yıl önce bitirdi. Sürekli şiddet gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Asiye Güzel, eski eşinden uzaklaşmak için Alanya’ya taşındı. Bir turizm tesisinde çalışmaya başlayan Asiye Güzel, eski eşi tarafından burada da rahatsız edilince, Antalya'ya yerleşti. Eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırtan Asiye Güzel, bir süre sonra başkasıyla dini nikahla yaşamaya başladı. Haberi alan Bünyamin B., geçen mayıs ayında Konya'dan Antalya'ya geldi. Bünyamin B., 1 Haziran Cumartesi günü saat 07.00 sıralarında Asiye Güzel'in Muratpaşa ilçesi, Sedir Mahallesi'nde oturduğu sokağa gelerek beklemeye başladı. Bünyamin B., işe gitmek için evden çıkan eski eşine arkadan yaklaşıp, yüzüne kezzap atıp kaçtı. Yüzünün büyük kısmı yanan Asiye Güzel'in çığlıklarını duyanlar yardımına koştu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Güzel, ambulansla Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yüzünün yanı sıra kezzabın etkisiyle üzerindeki giysileri de eriyen Asiye Güzel'in göğüs bölgesinde de derin yanıklar oluştu.
2 AY SONRA ÖLDÜ
Olaydan sonra kaçan Bünyamin B., 2 Haziran'da Konya'nın Çumra ilçesinde polise teslim oldu. Bünyamin B., işlemlerinin ardından Antalya'ya getirildi. İfadesinde çok pişman olduğunu, bir anlık kızgınlıkla bu saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia eden Bünyamin B., sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Vücudunun yaklaşık yüzde 60'ında yanık oluşan Asiye Güzel, tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 2 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.Bünyamin B. için 'eşi kasten öldürmek' suçlamasıyla Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına, tutuklu sanık Bünyamin B., çocukları N.B. ve H.B. ile taraf avukatları katıldı. Soruşturma aşamasındaki ifadesini tekrarlayan Bünyamin B., “19 yıllık evliliğimizin son 5 yılında kavgamız olmadı. Alanya Aile Mahkemesi'nde boşandık ancak irtibatımız kesilmedi. 2018 yılında Asiye ile tartışmamızdan dolayı uzaklaştırma kararı aldım. Kendisinin evlilik meselesi ortaya çıktı. Bu nedenle sert konuşmalarımız oldu. Bana evlenme durumunun yalan olduğunu söyleyince seviniyordum. Olaydan bir hafta önce Konya'ya geldi. Otobüsçü olduğum için Konya otogarında kendisiyle buluştuk. Kızımızla ilgili bir sorun vardı ve haftaya Antalya'ya gidip konuşmamı istedi. Antalya'ya geldim. Keşke gelmez olsaydım" diye konuştu.
'VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM'
Ailesiyle birlikte Alanya'da 11 ay ikamet ettiğini anlatan Bünyamin B., eşinin olaydan önce kendisine 'Seni Alanya'ya taşındıktan 2 ay sonra aldatmaya başladım' dediğini iddia ederek, “Öldüğüne çok üzüldüm. Şeytana uydum. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Benim onu yaralama kastım yoktu. Vicdan azabı çekiyorum. Pişmanım. Ben bu asidi evde lavabo açmak için aldım. Hatta yakıcılığını test ettikten sonra içine su ilave ettim. Daha önceki ifademde belirtilen, asidi eşime dökmeden önce sol elime damlattığım sözleri yanlıştır" dedi. Mahkeme başkanı, Asiye Güzel'in üzerine dökülen sıvının sülfrik asit olduğunun raporlarla belirlendiğini söyledi.
'ANNEMİN YÜZÜ, GÖZÜ, AĞZI, KULAKLARI ERİMİŞTİ'
Asiye Güzel'in oğlu N.B. (18) olay sırasında Konya'da olduğunu söyleyerek, babasının annesiyle tartışmamalarına daha önce tanıklık ettiğini, babasının kendisini de tehdit ettiğini söyledi. Kızı H.B. ise annesinin yaşadıklarına tanıklık ettiğini belirterek, “Saat 06.00 civarıydı. Annem işe gitti. Kapıdan çıkarken de mutluydu. Bu sırada iş elbisesini evde unutmuştu. Onu vermek için dışarıya çıkacağım sırada annemin yardım çığlıklarını duydum. Dışarıya çıktığımda annemin yüzü, gözü, ağzı, kulakları erimişti. Annem bana 'Baban beni yaktı' gibi sözler sarf etti. Olayı gören kahveci annemin saçından tutan kişinin sonrasında üzerine bir şey döktüğünü söyledi. Ben telefonumda babamın fotoğrafını gösterince 'Evet bu adam' dedi. O an annemin üzerine sülfrik asit döküp kaçanın babam olduğunu anladım. Babam daha önce de annemi 'Sen benden başkası ile evlenemezsin. Önce seni öldüreceğim. Sonra çocukları' diyerek tehdit etmişti. Ondan sonra da zaten şikayetçi olup uzaklaştırma almıştı. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Söz verilmesi üzerine sanık Bünyamin B., “Çocuklarımın annesi ölmüş. Bana olan tepkilerinde haklılar" dedi. Sanık avukatı Neslihan Çil ise sanığın öldürme maksadıyla hareket etmediğini, böyle bir düşüncesi olması halinde kesici veya delici bir alet kullanabileceğini ifade etti. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

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