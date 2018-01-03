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Eski erkek arkadaşı parka çağırdı! Sonrası korkunç...

Karaman'da 20 yaşındaki Durmuş T., barışma teklifini rededen eski kız arkadaşı 18 yaşındaki Ceyda Aycan'a parkta kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan genç kız yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Eski erkek arkadaşı parka çağırdı! Sonrası korkunç...

Karaman'da 20 yaşındaki Durmuş T., barışma teklifini rededen eski kız arkadaşı 18 yaşındaki Ceyda Aycan'a parkta kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan genç kız yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:55
Eski erkek arkadaşı parka çağırdı! Sonrası korkunç...
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OLAY saat 20.40 sıralarında Sakabaşı Mahallesi bulunan bir parkta meydana geldi. Durmuş T., eski kız arkadaşı Ceyda Aycan'a kendisiyle konuşmak istediğini söyleyerek mahallelerinde bulunan parka çağırdı. Ceyda Aycan'a barışmak istediğini söyleyen Durmuş T., olumsuz cevap alınca yanında taşıdığı tabancayla genç kıza 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aycan, kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı Durmuş T., ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceyda Aycan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis olayı gerçekleştiren Durmuş T.,'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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