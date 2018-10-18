Eski çalışanıyla ilişkiye giren iş adamı, gelen telefonla polise koştu

Antalya'da günübirlik kiraladığı evde eski çalışanıyla ilişkiye giren iş adamının uygunsuz görüntülerini çekip "Eşine göndeririz" diyerek şantaj yapan 3 şüpheli yakalandı

Eski çalışanıyla ilişkiye giren iş adamı, gelen telefonla polise koştu
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ANTALYA'DA iş insanına uygunsuz görüntülerle şantaj yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, iş insanı Y.Ç, işten çıkardığı B.A. aracılığıyla tanıştığı Ş.H. ve iki arkadaşıyla günübirlik kiralanan bir evde eğlendi.

"GÖRÜNTÜLERİ EŞİNE GÖNDERİRİZ"

Bir süre sonra yanına gelen Ş.H'nin evdeki görüntüleri 750 bin lira karşılığında sileceğini, parayı alamazsa görüntüleri eşine göndereceğini belirterek kendisine şantajda bulunulduğunu öne süren Y.C, durumu polise bildirdi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, Ş.H, B.A. ile başpehlivan H.C'yi gözaltına aldı. Yaşının küçük olduğu tespit edilen Ş.H, Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderildi.

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