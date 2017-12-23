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Eski Belediye Başkanı Abdulkadir Uçar'a saldırı anı kamerada

Antalya Manavgat'ın Side Beldesi eski Belediye Başkanı Abdulkadir Uçar'ın, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı kameralara yansıdı

Eski Belediye Başkanı Abdulkadir Uçar'a saldırı anı kamerada

Antalya Manavgat'ın Side Beldesi eski Belediye Başkanı Abdulkadir Uçar'ın, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı kameralara yansıdı

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:10
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OLAY geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Manavgat’ın Side Mahallesi 1609. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden evine gelen Abdulkadir Uçar, indiği otomobilini kilitlediği sırada plakası olmayan bir otomobilden tüfekle ateş açıldı. Uçar, silahın patlamasıyla birlikte kendisini otomobilinin önüne atarken saldırganlar otomobille olay yerinden uzaklaştı.
Olayla ilgili araştırma başlatan jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından otomobili ve saldırganları belirlemeye çalışırken saldırıyı yara almadan atlatan Abdulkadir Uçar’ın evi geçmiş olsun ziyaretine gelenlerin akınına uğradı.

Saldırı anı kameralarda
Olay anı ve öncesi ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kamera görüntülerinde plakası olmayan otomobilin Abdulkadir Uçar’ın bulunduğu otomobili takip ediyor. Uçar aracını park edip indiğinde ise plakasız araçtan ateş açılıp kaçıldığı görülüyor.

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Eski Belediye Başkanı Abdulkadir Uçar'a silahlı saldırı
Eski Belediye Başkanı Abdulkadir Uçar'a silahlı saldırı
Son Güncelleme: 24.12.2017 00:05
Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir UçarSideManavgat
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