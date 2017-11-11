Eşiyle tartışan koca, 3 çocuğunu rehin aldı!

İZMİR'iN Çiğli ilçesinde 3 çocuğunu tüfekle rehin alan Ruşen Ç., polisin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.
EŞİ POLİSİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ
Yakakent Mahallesi 8087 Sokak Sümbül Apartmanındaki bir dairede meydana gelen olayda, 4 çocuk sahibi Ruşen Ç. ile eşi Müjgan Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Müjgan Ç., polisi arayarak yardım istedi.
ANNE BİR ÇOCUĞU ALIP KAÇTI, 3 ÇOCUĞUNU TÜFEKLE REHİN ALDI
Ekipler olay yerine gelince, Müjgan Ç., çocuklarından birini alıp daireden çıktı. Bu sırada Ruşen Ç., dairenin kapısını üzerine kilitleyip, diğer 3 çocuğunu tüfekle rehin aldı. Ekiperin ikna çabası sonuç vermeyince, olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi.
ÇİLİNGİRLE OPERASYON DÜZENLENDİ
Yaklaşık 3 saat sonra çilingir yardımıyla kapısı açılan eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, Ruşen Ç.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Kurtarılan 3 çocuk tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Ruşen Ç., polis merkezine götürüldü.
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