Eşinin cep telefonuyla fazla zaman geçirdiğini iddia edip jiletle boğazını kesti!
Konya'da kan donduran olay cep telefonuyla başladı
ASAYİŞ 31.10.2019, 17:30 31.10.2019, 17:34
OLAY, saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi 17038 Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk babası Suriyeli Hasmet El A., cep telefonuyla fazla zaman geçirdiğini öne sürdüğü eşi Engame A. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hasmet El A., eşi Engame A.'nın boğazını jiletle kesti. Hasmet El A. ardından kendi boğazını da keserek intihara kalkıştı. Kanlar içinde kalan Engame A., evden kaçıp komşularından yardım istedi.
Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yapılan araştırmada, Hasmet El A. ile ailesinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.
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