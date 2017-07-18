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Eşini öldüresiye dövmekten yargılanan cani koca saçmaladıkça saçmaladı

Eskişehir'de ayrı yaşadığı eşiyle tartışıp, başını duvara vuran sonra da üzerine çıkıp defalarca tekmeleyen adam ikinci kez çıktığı hakim karşısında 'pişman' olduğunu söyleyerek tahliyesini istedi

Eşini öldüresiye dövmekten yargılanan cani koca saçmaladıkça saçmaladı

Eskişehir'de ayrı yaşadığı eşiyle tartışıp, başını duvara vuran sonra da üzerine çıkıp defalarca tekmeleyen adam ikinci kez çıktığı hakim karşısında 'pişman' olduğunu söyleyerek tahliyesini istedi

18 Temmuz 2017 Salı 16:46
Eşini öldüresiye dövmekten yargılanan cani koca saçmaladıkça saçmaladı
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ESKİŞEHİR'DE ayrı yaşadığı eşi Nesrin Işıklı Tiker'le (44) tartışırken, kadının başını duvara vurduktan sonra üzerine çıkıp defalarca tekmeleyen 51 yaşındaki Ayhan Tiker ikinci kez çıktığı hakim karşısında "Çok üzgün ve pişman" olduğunu söyleyerek, tahliyesini istedi.

ESKİŞEHİR'E GELEN ADAM İÇİN POLİSE HABER VERİLDİ

18 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen olayda, küçük kızı Ezgi Tiker ile birlikte  İzmir'de yaşayan Ayhan Tiker,  Eskişehir'de büyük kızı Elif Gizemnur Tiker ile birlikte kalan eşi Nesrin Işıklı Tiker ile görüşmek için  Eskişehir'e geldi. Ayhan Tiker ile görüşmek istemeyen anne ve kızı hemen polise haber verdi. Daha sonra kocasıyla görüşmeyi kabul eden Nesrin Işıklı Tiker, eşi Ayhan Tiker ve kızı Elif Gizemnur Tiker ile birlikte bir kafeye gitti. Buradan ayrılan çift bir süre sonra sokakta tartışmaya başladı.

BAŞINI APARTMAN KAPISINA VURUP DEFALARCA TEKMELEDİ

Tartışma sırasında Ayhan Tiker eşi Nesrin Işıklı Tiker'in başını bir apartmanın duvarına vurdu. Bir anda yere yığılan eşinin üzerine çıkıp defalarca başını tekmeleyen Ayhan Tiker, yardıma koşan vatandaşları da yanına yaklaştırmadı. Kafatası kırılan ve ağır yaralanan Nesrin Işıklı Tiker ambulansla  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yaklaşık 3 ay yoğun bakımda kalan Nesrin Işıklı Tiker taburcu edildi. Olaydan kısa süre sonra yakalanan Ayhan Tiker ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

EŞİNİ KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETMEK SUÇUNDAN 13 İLA 20 YIL HAPİS

Eskişehir 1'inci Ağır ceza Mahkemesi'nde "Eşi Kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 13 ila 20 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanan Ayhan Tiker bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada aldığı darbeler yüzünden yürümekte zorlanan eşi Nesrin Işıklı Tiker ile kızları da hazır bulundu. Nesrin Işıklı Tiker mahkemede verdiği ifadede, "Biz kocamla ayrı yaşıyoruz. Ben zaten  Eskişehir'de oturuyordum. Kocam  Eskişehir'e geldi. Beraber kahvaltı yaptık. Kahvaltı yapmadan önce polisi aradık.  Polis bana kocamın sadece konuşacağını söyledi. Ben de kabul ettim. Kızım bir ara yanımızdan ayrıldı. Daha sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendimi hastanede buldum. Şikayetçiyim" dedi.

"ÇOK PİŞMANIM, ÇOCUKLARIMA BEN BAKMAK İSTİYORUM"

Tutuklu yargılanan Ayhan Tiker ise yaptığı savunmasında, "Olaydan sonra eşimi ilk kez şimdi görüyorum. Çok üzgünüm ve pişmanım. Tahliyemi istiyorum. Çocuklarıma ben bakmak istiyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, olay yerinde bir güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri duruşmada izledikten sonra tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 14  Eylül 2017 tarihine ertelerken Ayhan Tiker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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