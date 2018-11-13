Eşini kıskanıp öldürdüğü kişinin kuzenini de silahla kovaladı

KEPEZ Barış Mahallesi 2901 Sokak'ta 2 katlı binanın giriş katında oturan Cihan G., bir süredir ayrı olduğu eşi E.G.'nin sevgilisi olduğunu düşündüğü İlkay Polat Sağır'ı konuşmak için evine çağırdı. İlkay Polat Sağır, dün saat 14.30 sıralarında kuzeni Yunus E.B.'yi de alarak Cihan G.'nin evine gitti. Bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıkınca Cihan G., üzerinde taşıdığı tabancayla Sağır'a ateş etti. Sol göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sağır'a, ilk müdahaleyi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptı. İlkay Polat Sağır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tabancayla kaçan Cihan G. ise Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. İlkay Polat Sağır'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından toprağa verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cihan G., polisteki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Cihan G. polisteki ifadesinde, "Eşimle ilişkisi olduğunu düşündüm. Bu nedenle konuşmak için evime çağırdım. Tartışma çıkınca tabancayla vurdum. Olay yerindeki İlkay Polat Sağır'ın kuzeni kaçmaya çalıştı. Onu da kovalayarak yakaladım. Aracına binerek olay yerinden uzaklaştım" dedi.

SİLAHLA KOVALAMA ANI KAMERADA

​Bu arada, Cihan G.'nin cinayetin ardından İlkay Polat Sağır'ın birlikte geldiği kuzeni Yunus E.B.'yi tabancayla kovaladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Yunus E.B.'nin koşarak binadan çıktığı, Cihan G.'nin elinde tabancayla arkasından koştuğu görülüyor. Cihan G.'nin yakalayarak aracını bindiği Yunus E.B.'yi daha sonra bıraktığı öğrenildi.

