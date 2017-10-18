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Eşine kızıp pencereden silahla ateş etti

Antalya'da 32 yaşındaki V.P., aynı yaştaki karısı E.P. ile tartıştıktan sonra pencereden tabancayla sağa sola ateş etti. V.P., operasyonla gözaltına alındı

Eşine kızıp pencereden silahla ateş etti

Antalya'da 32 yaşındaki V.P., aynı yaştaki karısı E.P. ile tartıştıktan sonra pencereden tabancayla sağa sola ateş etti. V.P., operasyonla gözaltına alındı

18 Ekim 2017 Çarşamba 23:18
Eşine kızıp pencereden silahla ateş etti
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ANTALYA polisini alarma geçiren olay, saat 00.10 sularında Kepez Yeni Mahalle'de bulunan 2447 Sokak'taki bir apartmanın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olan V.P. ile eşi E.P. arasında, V.P.'nin eski çevresi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası tabancasını alan V.P., evin penceresine çıkıp, sağa sola ateş etmeye başladı. Çiftin komşuları, silah sesi üzerinde durumu polise bildirdi. Kısa sürede bölgeye Asayiş, Terör ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sevk edildi. Polis, bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine gelen Kepez Emniyet Müdürü Murat Baz'ın koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler, yarım saat sonra tabancasını aldıkları V.P'yi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen V.P., İlçe Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. V.P.'nin kullandığı tabancanın kurusıkı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaEşine KızıpAteş
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