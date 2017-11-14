Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108360
ALTIN
158.923
DOLAR
3.8714
STERLİN
5.0731
EURO
4.5273
Facebook 'beğen' butonu kaldırılıyor!
Beğen butonu kaldırılıyor!
14 Kasım 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
14 Kasım 2017 Yeni Alanya...
Gebelere 'balık tüketin' önerisi!
Gebelere 'balık tüketin' önerisi!
banner468

Eşine işkence yapan kişi gözaltına alındı

Kucağında 3 aylık bebeği olan kadın 2 saat boyunca kocası tarafından kemerle dövüldü

Eşine işkence yapan kişi gözaltına alındı

Kucağında 3 aylık bebeği olan kadın 2 saat boyunca kocası tarafından kemerle dövüldü

14 Kasım 2017 Salı 09:34
Eşine işkence yapan kişi gözaltına alındı
banner404

ADANA uyuşturucu bağımlısı bir kişi "iş bul çalış" diyen 1.5 yıllık eşini kucağında 3 aylık bebeği olmasına rağmen bir odaya kapatıp 2 saat boyunca kemerle dövdü. Kocasının elinden kurtulup polisi arayan genç kadın adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

İHA'nın haberine göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, A.B.(22), bundan 1.5 yıl önce görücü usulüyle Ömer B. (25) isimli bir kişiyle evlendi. İlk başlarda bulduğu işlerde çalışan Ömer B. evlendikten 3 ay sonra çalışmamaya ve eşine şiddet uygulamaya başladı. A.B. hamile kaldı ancak şiddet görmeye devam etti. A.B. bir süre sonra eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendi. Bundan 3 ay öncede çiftin bir çocukları dünyaya geldi. Ömer B. çalışmadığı için A.B. "İş bul çalış neden çalışmıyorsun" dedi. Buna sinirlenen Ömer B. genç kadına "Sen çalış" diye bağırdı. Genç kadın da "Benim bebeğim var ben nasıl çalışayım eve erkek ekmek getirir" diye karşılık verince Ömer B. sinirlenerek pantolonundaki kemeri çıkartıp genç kadını bir odaya götürüp kapıyı da kilitleyerek dövmeye başladı. Kucağında 3 aylık bebeği olan A.B. bebeğine bir şey olmaması için onu korumaya çalışırken Ömer B. iki saat boyunca eşini kemerle dövdü.

GÖZALTINA ALINDI

2 saat sonra Ömer B. odadan ayrıldı. Bunun üzerine genç kadın polisi arayarak kocasının kendisine işkence yaptığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis eve gelirken Ömer B. evden kaçtı. Polis, genç kadını ve bebeğini alıp polis merkezine götürdü. Genç kadın polise başından geçen olayları anlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kadın ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Genç kadın burada gözyaşlarını tutamadı. Polis yaptığı çalışmayla Ömer B.'yi gözaltına aldı. Genç kadının eşinden ayrılmak istediğini artık dayanacak gücü kalmadığını söylediği öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
IşkenceAdana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Gömü var' diyerek dolandırmaya çalıştılar
'Gömü var' diyerek dolandırmaya çalıştılar
Türkiye'yi ayağa kaldıran taciz için karar
Türkiye'yi ayağa kaldıran taciz için karar
Burada dehşeti yaşadılar: Polisiz diyerek gelmişler
Burada dehşeti yaşadılar: Polisiz diyerek gelmişler

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim