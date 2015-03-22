Eşinden boşandı diye babası öyle bir şey yaptı ki...

EDİNİLEN

bilgiye göre, Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi’nde ikamet eden Zerrin S., iddiaya göre eşinden şiddet gördüğü için boşanmak istedi. Yakınları tarafından boşanmaması için ikna edilmek istenilen Zerrin S.’nin açtığı boşanma davası 1 ay önce sonuçlandı. Zerrin S’nin evine gelen babası ve amcası boşanma konusunda konuşurken tartışma çıktı. Çıkan tartışmada amca ve baba, Zerrin S’yi ve evde bulunan Zerrin S’nin annesi Fatma F.’yi darp etti. Yaklaşık 25 dakika süren kavgada amca ve baba, Zerrin S’nin kafasına tahta sandalyeyle vurdu. Genç kadın başından ve çeşitli yerlerinden yaralanırken, anne Fatma F. de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zerrin S’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve kafasından ağır darbeler aldığı öğrenilirken, anne Fatma F’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güçlükle konuşabilen Zerrin S., “Eşimden şiddet gördüğüm için boşanmak istedim. Yakınlarım tarafından boşanmamam için ikna edilmeye çalışıldım. Ama ben sürekli şiddet gördüğüm için dayanamayarak eşimden boşanmaya karar verdim. Boşanma işlemleri yaklaşık 1 ay önce tamamlanarak, eşimden resmen boşandım. Ama ailem bu duruma karşı çıkarak tekrar bir araya gelmemizi istedi. Bende bunu kabul etmeyince babam ve amcam beni ve annemi darp etmeye başladı. Beni darp eden amcam ve babam, evde bulunan tahta sandalyeyle bana vurmaya başladılar. Tahta sandalye başımda kırıldıktan sonra yere düşüp bayıldım, gerisini hatırlamıyorum. Şikayetçi olacağım” dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.