"Eşimle ilişkin mi var" krizi

MEVLANA Mahallesi 25. Sokak'ta evli ve 3 çocuk babası A.Ö, iş yerinden arkadaşı R.P. ile evlerinin yakınlarında Alkol aldı. Daha sonra A.Ö, R.P'yi kahve içmek için evine davet etti. Kahveler içilirken, A.Ö'nün arkadaşı R.P'ye "eşimle ilişkin mi var" demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Ö, eşinin korkusuyla alt kattaki kayınvalidesinin evine sığındı. Bu arada A.Ö. R.P'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Mahalle sakinleri gürültü üzerine polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin kapıyı kilitleyen ve arkadaşını bıçaklayan A.Ö'yü ikna çabaları yetersiz kaldı. Bunun üzerine olay yerine çağrılan özel harekat polisleri, kapıyı kırarak A.Ö. ile evde bulunan yeğeni M.A'yı gözaltına aldı. 112 Acil Servis ekiplerince evde ilk müdahalesi yapılan yaralı R.P, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim ek binasına kaldırdı. Bu arada, olayda bir polis de cam kesisinden dolayı ayağından yaralandı.



