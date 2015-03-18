Eşcinsel cinayeti 12 yıl sonra çözüldü

İncirlik Üssü'nde öğretmenlik yapan ABD uyruklu Jonhattan Smith, 26 Haziran 2003 tarihinde ülkesine gitti. Gitmeden önce yedek anahtarını arkadaşı İlker Altu'ya (26) verdi. Altu da, 01 BC 958 plakalı otomobiliyle eve geldi. Arkadaşının eve geldiğini bilen Recep Yalçın, Altu'dan uzun süre haber alamayınca merak ederek cep telefonundan aradı. Kapalı sinyali yüzünden iyice endişelenen Yalçın, eve giderek zili çaldı. Ancak uzun süre çalmasına rağmen kapıyı açan olmadı. Durumdan şüphelenen Yalçın, polisi arayarak yardım istedi. Çilingir yardımı ile kapıyı açtırarak içeriye giren polis, 9 Temmuz 2003 yılında, salonun ortasında yerde çırılçıplak yatan İlker Altu'nun cansız bedeni ile karşılaştı.

VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ

Boğazı kesilen ve vücudunda 14 bıçak darbesi bulunan genci öldüren kişi ya da kişilerin, suç aleti bıçağı mutfakta, kanlı çorabı ise banyoda yıkadıktan sonra evden ayrıldıkları belirlendi. Polis, olay yerinde objektifi cesede dönük şekilde bir kamera bulurken, içindeki kasete ise olay yeri inceleme ekipleri el koydu. Oğlunun ölüm haberi ile olay yerine gelen anne Hülya Altu ise sinir krizleri geçirdi. Oğlunun katillerinin bulunmasını isteyen anne, "Bunu yapan insan olamaz" diye ağladı. Olay yerinde fenalaşan yaşlı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu olaydan sonra polis geniş çaplı çalışma başlattı ancak katili bir türlü yakalayamadı. Olay yeri inceleme ekipleri evde çok titiz bir çalışma yaparak kan örnekleri, parmak ve ayak izi örnekleri aldı. Ancak polis buna rağmen katile ulaşamadı.

8 YIL SONRA CİNAYET

Çukurova ilçesi, Çatalan Barajı Topalak köyündeki ormanlık alanda köylüler 16 Aralık 2011'de avcılık yapan Osman Salih Savaşoğlu'nu (49) tabanca ve bıçakla öldürülmüş olarak buldu. Jandarma ekipleri, katil zanlısını yakalamak için, öldürülen Savaşoğlu'nun cep telefonu dokümanlarını inceledi. Savaşoğlu'nun en son özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan av arkadaşı İsa Uçak (33) ile görüştüğü saptandı.

Olayın olduğu bölgede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarındaki görüntüler tek tek incelendi. Uçak ile Savaşoğlu'nun birlikte yürürken görüntülerine rastlandı. Bu görüntüler üzerine Uçak, suçunu itiraf etti. Tutuklanan güvenlik görevlisi Uçak, Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanmaya başladı. Kasten adam öldürmekten müebbet, hırsızlıktan ise 5 yıl hapis cezası istenen Uçak, arkadaşını kendisine cinsel ilişki teklifinde bulunduğu için öldürdüğünü iddia etti. Seyhan Baraj Gölü kıyısında gezerken alkol alıp, buldukları şişelere ateş ettiklerini ifade eden Uçak, "Ateş ettiğimiz sırada Osman kalçamı elleyip, beni arzuladığını, birlikte olmamızı istedi. İtekledim ve çok kötü oldum. Yerden taş alırken, 3 el kafasına doğru ateş ettim. Ardından ölmediğini sanıp, bıçakla boğazını kestim. Kimliği belli olmasın diye de kişisel eşyalarını yaktım" dedi.

CİNSEL MOTİFLİ CİNAYETLER

Bu arada Adana Emniyet Müdürlüğü Cengiz Zeybek göreve geldikten sonra geçmişe dönük faile meçhul cinayetlerin çözülmesi için 2 faili meçhul özel ekibinin kurulmasını istedi.

Ekipler geriye dönük 5 faili meçhul olayın katiline ulaştı. Polis bu kez de 2003 yılında öldürülen İlker Altu'nun katilini bulmak için dosyayı raflardan indirdi. Polisin burada dosyayı yeniden incelendiğinde şahsın olay yerinde çıplak olarak sırt üstü yatar vaziyette bulunması ve yakın arkadaşlarınca cinsel yönden erkeklere ilgi duyduğuna dair bilgi verilmiş olması dikkate alınarak cinayetin cinsel motifli olduğuna kanı gelindi. Bunun üzerine Adana'da cinsel nedenlerden dolayı işlenen cinayetler ve katilleri incelemeye başlandı. Yapılan çalışmalarda işleniş şekli açısından benzerlik gösteren cinayet olaylarında kişilerin ilişki esnasında veya sonrasında şiddet eğilimine girdikleri ve bu yüzden ilişkilerin cinayetle sonuçlandığı tespit edildi. Olay tarihinden bugüne kadar cinsel motifli cinayet ve yaralama dosyaları incelendiğinde şüpheli kişiler üzerine yoğunlaşılarak İlker Altu’nun öldürülmesinin mekan ve zaman açısından olayın şüphelisi olabileceği düşünülen İsa Uçak'ın 2011 yılı içerisinde jandarma sorumluluk alanı içerisinde cinsel motifli bir cinayet işlemiş olduğu ve mahkemede "Osman kalçamı elleyip, beni arzuladığını birlikte olmamızı istedi" ifadesini kullanması polisi harekete geçirdi. Polis işlediği cinayet sebebiyle cezaevinde hükümlü olarak yatan İsa Uçak ile savcılık izni ile görüşmeye başladı.

İÇ ÇAMAŞIRDAKİ KAN İZİ

Bu arada Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü de evde yaptığı incelemede bir iç çamaşırında ölen şahsın kanı dışında başka bir kişinin de kanı olduğunu belirlemişti.

Polis ilk etapta savcılıktan izin alarak İsa Uçak'tan cezaevinde kan örneği aldı. Bu örnek Kriminal Polis Laboratuvarı'nca değerlendirilmesi ve mukayesesi sonucu, şüpheli İsa Uçak'ın kanıyla aynı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine polis tek delil ile yetinmeyerek olay yerindeki bir bardaktan parmak izi, yastık ve yataktan kan izleri örneği de alarak eşleştirme yaptığında bunların da İsa Uçak'a ait olduğu tespit edildi.

KANLI AYAK İZİ KATİLE AİT

Polis çok sayıda delil ortaya koymasına rağmen yapmış olduğu titiz çalışmanın sonucunda zanlının olay yerinde ayak izini de tespit etti. İsa Uçak'ın genci vahşice öldürdükten sonra etrafı kan gölüne döndüğü için ayağının tamamen kan olduğu bu nedenle gencin üzerinden kalkıp yürüyerek banyoya gittiği ve kanlı ayak izi bıraktığı belirlendi.

Cezaevinde zanlının ayak izi örneği de alınarak yapılan karşılaştırma da kanlı ayak izlerinin de İsa Uçak'a ait olduğu belirlendi. Böylece polis iç çamaşırı, yatak, yastık, yastık kılıfı, peçete, havludaki kan izi ile bardaktaki parmak izinden katilin İsa Uçak olduğunu netleştirdi.

"ÇOK YAKIŞIKLISIN BENİMLE OL"

Katil zanlısı cezaevinde olduğu için polis ifadesini alamadı. Bunun üzerine savcılık devreye girerek zanlıyı cezaevinden getirtip ifadesine başvurdu. Zanlı İsa Uçak, 2003 yılında cinayeti işlediğini itiraf ederek, "7 Temmuz 2003 günü Atatürk Parkı'nda oturuyordum yanıma geldi biraz sohbet edip tanıştık. Sonra beni evine davet etti. Eve gittik biraz alkol aldık. Sonra bana 'çok yakışıklı bir erkeksin, benimle birlikte olur musun' dedi. Ben de hayır erkeklerle birlikte olmuyorum dedim. Ama buna rağmen benimle birlikte olmak için ısrarcı oldu ben de istemeyince bıçak çekti. Beni öldürmek istiyordu ben de kendimi korumak için bıçağı elinden aldım boğuşurken bıçaklayarak öldürdüm çok pişmanım" dediği öğrenildi.

CİNAYETTEN SONRA DUŞ ALDI