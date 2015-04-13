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Erkek arkadaşına kola içirip...

Antalya'da geçen Aralık ayında, 15 yaşındaki kız arkadaşın cinsel saldırıda bulunduğu ve hürriyetini kısıtladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan 19 yaşındaki Özcan T., kızın ikram ettiği kolayı içtikten sonra kendinden geçtiğini ve cinsel ilişkiye girdiğini ileri sürdü

Erkek arkadaşına kola içirip...

Antalya'da geçen Aralık ayında, 15 yaşındaki kız arkadaşın cinsel saldırıda bulunduğu ve hürriyetini kısıtladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan 19 yaşındaki Özcan T., kızın ikram ettiği kolayı içtikten sonra kendinden geçtiğini ve cinsel ilişkiye girdiğini ileri sürdü

13 Nisan 2015 Pazartesi 12:08
Erkek arkadaşına kola içirip...
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FIRINDA çalışan Özcan T. hakkında, evden kaçan kız arkadaşı A.K.’nın hürriyetini kısıtlayıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Özcan T. duruşmaya katılırken, A.K. ile yakınları gelmedi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile her iki tarafın avukatlarının katıldığı duruşmada Özcan T., suçlamaları kabul etmedi. 
’KIZ ARKADAŞIM EVDEN KAÇIP FIRINA GELDİ’
A.K.’yı çok sevdiğini anlatan Özcan T., savunmasında şunları anlattı: "Biz A. ile 1 yıldır tanışıyoruz. Olaydan önce 2 aydır da çıkıyorduk. A. bir gün ailesiyle tartışmış. Çalıştığım fırına geldi. Bana ’Hadi gezelim’ dedi. Birlikte otobüse binip Mazı Dağı’na çıktık. Burada kendisinin ikram ettiği kolayı içtik. Kolayı içince kendimden geçtim. Ne olduğunu bilemedim. Sonra ormanlık alanda iki kez cinsel ilişkiye girdik. Hiçbir zorlama olmadı." Sonrasında kız arkadaşının kendisine "Serik ve Manavgat’a gidelim" dediğini iddia eden Özcan T., "Benim param yoktu. A. ’Benim yanımda var. Ben götürürüm’ dedi. Bunun üzerine yine otobüsle Serik’e gittik. Orada da bir parkta ilişkiye girdik. Geceyi parkta geçirdikten sonra ertesi gün Manavgat’a gittik" diye konuştu. 
’18’DEN KÜÇÜK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM’
Sonra kendine geldiğini söyleyen Özcan T. sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendime gelince ’Biz ne yaptık’ diye A.’ya sordum. Sonra da ’Gidip polise teslim olalım’ dedim. Kız arkadaşım eve dönmek istemiyordu. Ben kendisini ikna edip polise gittik. Yaşının 18’den küçük olduğunu da bilmiyordum. Ben kendisine sorduğumda 18’den büyük olduğunu söylemişti. Kimliğine bakmak istediğimde ’Kimliğimi annem saklıyor’ dedi. 18’den küçük olduğunu karakolda öğrendim." 
’ZORLA DEĞİL, KENDİ İSTEĞİYLE’
Sanık avukatları da savunmalarında, nüfus kayıtlarında 31 Mayıs 2000 doğumlu A.K.’nın kemik yaşının 18’in üzerinde olduğunu belirtti. Özcan T.’nin mağdureyle zorla değil, kendi isteğiyle birlikte olduğunu ileri süren avukatlar, sanığın tek kusurunun A.K.’nın nüfus cüzdanına bakmaması olduğunu belirtti. Nüfus müdürlüğünden A.K.’nın vukuatlı nüfus belgesinin istenmesine karar veren mahkeme, dosyada bulunan ancak okunamayan A.K.’nın ifadesinin yer aldığı CD’lerin hazır edilmesi için duruşmayı erteledi.
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Son Güncelleme: 13.04.2015 11:08
Anahtar Kelimeler:
Erkek ArkadaşAntalyaAsayişCinsel SaldırıKola Içirip
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