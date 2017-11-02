Ergenekon sanığı avukata Uzi'li suikast, saniye saniye kamerada!

İSTANBUL Bakırköy'de bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ergenekon sanığı avukat Kudbettin Kaya'ya yönelik saldırının görüntülerine ulaşıldı.
CİNAYET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA
Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Cümbüş Sokak'ta bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen avukat Kudbettin Kaya'nın vurulma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
SALDIRIDA İKİ KİŞİ DE YARALANMIŞTI
Kudbettin Kaya'ya yönelik saldırıda ismi henüz öğrenilemeyen iki kişi daha yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAÇAN ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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