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Ergenekon sanığı avukata Uzi'li suikast, saniye saniye kamerada!

İstanbul Bakırköy'de bir balıkçıda suikast silahı Uzi'yle öldürülen Ergenekon sanığı avukat Kudbettin Kaya cinayeti, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ergenekon sanığı avukata Uzi'li suikast, saniye saniye kamerada!

İstanbul Bakırköy'de bir balıkçıda suikast silahı Uzi'yle öldürülen Ergenekon sanığı avukat Kudbettin Kaya cinayeti, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:25
Ergenekon sanığı avukata Uzi'li suikast, saniye saniye kamerada!
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İSTANBUL Bakırköy'de bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ergenekon sanığı avukat Kudbettin Kaya'ya yönelik saldırının görüntülerine ulaşıldı.

CİNAYET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Bakırköy  Yeşilköy Mahallesi Cümbüş Sokak'ta bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yiyen avukat Kudbettin Kaya'nın vurulma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

SALDIRIDA İKİ KİŞİ DE YARALANMIŞTI

Kudbettin Kaya'ya yönelik saldırıda ismi henüz öğrenilemeyen iki kişi daha yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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