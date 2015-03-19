Epilepsi hastası ağabeyini öldürdü

Olay , dün saat 01. 30 sıralarında Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.Ş. (28) isimli epilepsi hastası genç ile kardeşi A.Ş. (25) bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Çıkan kavga sonucu V.Ş. bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen polise, epilepsi hastası gencin bıçak üzerine düşerek yaralandığı iddia edildi. Polis yaptığı incelemeler sonucu şahsın kardeşiyle arasına çıkan kavgada bıçaklandığını tespit etti. Epilepsi hastası genç ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. V.Ş.’nin zanlısı polis tarafından yakalandı.

“Yaralama” ile “Uyuşturucu bulundurma” suçlarından iki adet suç kaydı bulunduğu iddia edilen A.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



