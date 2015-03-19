Epilepsi hastası ağabeyini öldürdü

19 Mart 2015 Perşembe 11:16
Olay, dün saat 01. 30 sıralarında Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.Ş. (28) isimli epilepsi hastası genç ile kardeşi A.Ş. (25) bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Çıkan kavga sonucu V.Ş. bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen polise, epilepsi hastası gencin bıçak üzerine düşerek yaralandığı iddia edildi. Polis yaptığı incelemeler sonucu şahsın kardeşiyle arasına çıkan kavgada bıçaklandığını tespit etti. Epilepsi hastası genç ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. V.Ş.’nin zanlısı polis tarafından yakalandı.
“Yaralama” ile “Uyuşturucu bulundurma” suçlarından iki adet suç kaydı bulunduğu iddia edilen A.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 19.03.2015 10:18