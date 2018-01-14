Emniyet müdürlükleri ava çıktı! Günübirlik evlere ceza yağdı

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 81 il emniyet müdürlüğünün önceki gün eşzamanlı olarak günübirlik kiralanan evleri denetlediğini açıkladı. Türkiye genelinde 3'üncüsü yapılan denetimlere, 1364 ekipte görevli 4 bin 325 personel katıldı.
10 BİNDEN FAZLA EV KONTROL EDİLDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kimlik Bildirim Sistemi'ne daha önceden kaydedilen veya yapılan araştırmalarda konumları itibarıyla günübirlik ev olabileceği değerlendirilen toplam 10 bin 56 ev kontrol edildi. 547 ev sahibine, toplam 2 milyon 183 bin 618 TL para cezası uygulandı.
81 EV KAPATILDI
Gazete Habertürk'ün haberine göre 81 ev kapatılarak faaliyetine son verilirken, kontroller sırasında 46 ev yeni kayıt altına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan 31 kişi ve vize ihlali yapan yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı. Kayıtdışı ekonomiyle mücadele edilmesinin de amaçlandığını belirten Emniyet Genel Müdürdüğü, denetimlerde suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması, genel güvenlik, sağlık açısından risk içeren unsurların engellenmesi, terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesinin de hedeflendiğini açıkladı.
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