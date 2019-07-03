Emniyet düğmeye bastı! Alanya'da büyük operasyon

ALANYA ve Antalya genelinde emniyet güçlerinin kurallara uyulması konusunda halkı bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı desteği ile hazırlanan birbirinden ilginç afişler üstgeçitler, köprüler ve billboardlara asıldı. Afişleri temel amacının ise sürücülere kurallara uyulması konusunda uyarı yapılmak istenmesi öğrenildi. Motosiklet sürücülerinin kask takmadan, araç sürücülerinin ise emniyet kemeri takmadan trafiğe çıkmaması vurgusu amaçlanıyor. Afişlerin asıldığını gören vatandaşların ihbarı ile polis ve jandarma afiş asan görevlilerin yanına giderek durum hakkında bilgi aldı. Asıl amaç öğrenildikten sonra vatandaşlar derin bir nefes aldı.