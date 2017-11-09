Emekli köy korucusunun katilinin evden kovduğu damadı olduğu ortaya çıktı

ADANA'DA evinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden emekli köy korucusunun katilinin, evinden kovduğu damadı olduğu ortaya çıktı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi, 45066 Sokak 17 numaralı evde Sabaha doğru meydana geldi. İddiaya göre, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde 25 yıl köy koruculuğu yapan Mehmet Şerif Kaya (57) 3 yıl önce emekli oldu. Kaya'nın eşi 1 yıl önce kanserden hayatını kaybetti. 1'i engelli 7 çocuğu bulunan Kaya, Adana'ya gelerek Onur Mahallesi'nde bir evde yaşamaya başladı. Kaya, bir süre önce de çocuklarından birini askere gönderdi. 5 Kasım sabahı ise silah sesleri duyan bir kişi Kaya'nın evine geldiğinde onun mutfakta hareketsiz yattığını görüp polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Emniyet Müdürü Yıldız'ın talimatıyla polis 2 saatte olayı çözdü

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından bilgilendirilen Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olayın faili meçhul kalmamasını isteyerek, hemen bütün ekiplerin olay yerine sevk edilerek katil ya da katillerin bulunması talimatını verdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğinde görevli deneyimli cinayet dedektifleri olay yerine sevk edildi. Gelen ekipler hem ceset üzerinde hem de çevrede araştırma yapmaya başladı.

Polis olay yerine geldiğinde ceset sıcaktı

Polis olay yerine ilk geldiğinde yerdeki şahsın yaşayıp yaşamadığını kontrol etti. Polis, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi ancak cesedin hala sıcak olmasından olayın yeni gerçekleştiğini saptadı. Polis ayrıca Kaya'nın hayatını araştırdığında kimseyle husumeti olmadığını çok iyi bir insan olduğunu saptadı. Evde yapılan aramada bin 500 lira para olmasına rağmen dokunulmadığı ve değerli eşya çalınmadığı belirledi.

Delillerden cinayetin aile içi olduğu değerlendirildi

Polis elde ettiği delillerden olayın aile içi bir cinayet olabileceğini değerlendirdi. Bu değerlendirme üzerine polis, Kaya'nın ailesini araştırmaya başladı. Yaptığı araştırmada Kaya'nın oturduğu evin 1 yıl öncesine kadar damadı Galip A.'nın (34) olduğunu, Kaya emekli olduktan sonra Adana'ya geldiğini, ev almak istediğini ancak damadının buna izin vermeyerek kendi evinde kalmalarını istediğini, bu sürede Kaya'nın damada 20 bin lira borç verdiğini tespit etti. Ayrıca polis, Kaya'nın bir süre sonra evde kalmak istemediğini, ev almak isteyince de damadın Kaya'dan 30 bin lira daha alıp evi kayınpederine verdiğini, ancak damadın hala aynı evde birlikte yaşamaya devam ettiğini buna karşı çıkan Kaya'nın damadını evden kovduğunu belirledi.

Plaka tanıma sisteminden her şey ortaya çıktı

Polis, damat Galip A.'nın Nusaybin ilçesinde yaşadığını belirledi. Bunun üzerine polis Nusaybin'den Otomobil ile Adana'ya gelebileceği yollardan plaka tanıma sisteminden takip başlattı. Yapılan takipte Galip A.'nın 06 BZ 1419 plakalı otomobille olay gecesi saat 02.30’da Adana’ya giriş yaptığı, 06.05’te Adana’dan çıktığı belirlendi. Mardin’e giden ekipler damat ile birlikte kuzeni Murat A.'yı da Nusaybin'de kaçarken gözaltına aldı.

Polis 2 saatte olayı çözdü

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen Galip A.'nın, “Kayınbabama 20 bin lira borç para verdik. O da ev aldı. Tapu eşimin üzerine yapıldı. Daha sonra evi satmaya karar verdik. Kayınbabam 30 bin lira ev için, 20 bin lira da borcu olan toplam 50 bin lirayı verdikten sonra tapuyu üzerine aldı ve evde kalmamızı istedi. Bu olaya çok içerledim. Kuzenim ile birlikte plan yaptık. Sabah namazına kalktığını bildiğim için o saatte öldürdüm. Daha sonra Mardin’e döndük” dediği öğrenildi.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılar tutuklandı.