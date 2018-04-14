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Emekli emniyet müdürü FETÖ'den gözaltına alındı

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, emekli Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel ile meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı.

Emekli emniyet müdürü FETÖ'den gözaltına alındı

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, emekli Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel ile meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı.

14 Nisan 2018 Cumartesi 21:44
Emekli emniyet müdürü FETÖ'den gözaltına alındı
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AYDIN Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "emniyet yapılanmasına"  yönelik soruşturma kapsamında, 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için  operasyon düzenledi. Operasyonda, emekli Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel ile KHK  ile meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı. Adreslerindeki dijital verilerine el konulan zanlıların emniyetteki  işlemleri sürüyor.

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