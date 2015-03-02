Ellerine düşmektense ölmeyi tercih etti

EDİNİLEN bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi, adıyaman eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında 16-17 yaşlarında olduğu iddia edilen N.D.A.'yı kimliği belirsiz 2 şahıs kovaladı.

Kendisini kovalayan şahıslardan kaçabilmek için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan, yapımı devam eden 4 katlı bir inşaatın 3. katına çıkan N.D.A., bir yandan "Beni kurtarın” diye bağırırken, bir yandan da kendisini kovalayanlardan kurtulmak için aşağıya atlamak istedi.