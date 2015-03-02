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Ellerine düşmektense ölmeyi tercih etti

Adıyaman'da genç bir kız, kendisini kovalayan şahıslardan kurtulmak için 4 katlı bir inşaatın 3. katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Genç kız vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı

Ellerine düşmektense ölmeyi tercih etti

Adıyaman'da genç bir kız, kendisini kovalayan şahıslardan kurtulmak için 4 katlı bir inşaatın 3. katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Genç kız vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı

02 Mart 2015 Pazartesi 09:05
Ellerine düşmektense ölmeyi tercih etti
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EDİNİLEN bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi, adıyaman eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında 16-17 yaşlarında olduğu iddia edilen N.D.A.'yı kimliği belirsiz 2 şahıs kovaladı.
Kendisini kovalayan şahıslardan kaçabilmek için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan, yapımı devam eden 4 katlı bir inşaatın 3. katına çıkan N.D.A., bir yandan "Beni kurtarın” diye bağırırken, bir yandan da kendisini kovalayanlardan kurtulmak için aşağıya atlamak istedi.
Yardım çağrısını duyan vatandaşlar olay yerine gelirken, bir vatandaş, genç kızı atlamak üzereyken yakalayarak kurtardı. Olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri genç kızın inşaattan indirilmesi üzerine normale dönerken, polis ekipleri genç kızı kovaladığı iddia edilen kimliği belirsiz bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, genç kız ise 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


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Son Güncelleme: 02.03.2015 08:06
Anahtar Kelimeler:
SağlıkEğitimAdıyaman
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