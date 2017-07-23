Elikesik Kavşağı'nda kaza: 1 yaralı

ALANYA istikametinden Antalya'ya hareket eden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sebebi öğrenilemeyen bir nedenle ikinci tünel çıkışındaki Elikesik Kavşağı'nda kaza yaptı. Takla atan araçta bulunan 1kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, takla atan araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

(AYRINTILAR GELİYOR)