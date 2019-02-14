Eleman patronun odasında kendini başından vurdu

Bursa'da patronun odasına giren pazarlama sorumlusu, elindeki silahla kendini kafasından vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahısın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi

Eleman patronun odasında kendini başından vurdu
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OLAY, Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayi 24. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada pazarlama sorumlusu olarak çalışan M.S., elindeki silahla patronun odasına girdi. Odada silahı kafasına doğrultan M.S., tek el ateşle ağır yaralandı. Silah sesini duyan mesai arkadaşları odaya girdiğinde M.S.'yi kanlar içerisinde yerde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayı duyan eşi ve yakınları hastaneye akın etti. Sinir krizi geçiren eşini yakınları sakinleştirmeye çalışırken, M.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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