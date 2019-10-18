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Elektrikli bisiklet kazası: 2 yaralı

Gazipaşa'da elektrikli bisiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı

ASAYİŞ 18.10.2019, 20:38
Elektrikli bisiklet kazası: 2 yaralı
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OLAY, dün saat 13.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynebi Kuruca idaresindeki elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Zeynebi Kuruca ve yolcusu Fatma Sönmez yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sönmez ve Kuruca, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

#elektrikli bisiklet #Bisiklet
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