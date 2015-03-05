Elektrikli battaniye sonu oldu

ALINAN bilgilere göre, akşam saatlerinde Raziye Özsoy (88) isimli yaşlı kadının yaşadığı Evka Mahallesi’ndeki tek katlı evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Ürgüp Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etmek için girdikleri evde Özsoy’un cansız bedeniyle karşılaştı.

Çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangının ilk belirlemelere göre yaşlı kadının yatağındaki elektrikli battaniyenin kısa devre yapması sonucu ortaya çıktığı öğrenildi.