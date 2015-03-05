Elektrikli battaniye sonu oldu

05 Mart 2015 Perşembe 09:10
ALINAN bilgilere göre, akşam saatlerinde Raziye Özsoy (88) isimli yaşlı kadının yaşadığı Evka Mahallesi’ndeki tek katlı evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Ürgüp Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etmek için girdikleri evde Özsoy’un cansız bedeniyle karşılaştı.
Çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangının ilk belirlemelere göre yaşlı kadının yatağındaki elektrikli battaniyenin kısa devre yapması sonucu ortaya çıktığı öğrenildi.
Raziye Özsoy’un cesedi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Son Güncelleme: 05.03.2015 08:11