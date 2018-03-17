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Ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL...

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Avcılar’da bulunan bir imalathanede kaçak olarak üretilen ve piyasa değeri 1 milyonu bulan kaçak cinsel kuvvet arttırıcı hap ve enerji içeceğini düzenlediği operasyonla ele geçirdi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda hap ve enerji içeceği, bu ürünlerin yapımında kullanılan makine ve aparatlara el konulurken 2 kişi de gözaltına alındı

Ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL...

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Avcılar’da bulunan bir imalathanede kaçak olarak üretilen ve piyasa değeri 1 milyonu bulan kaçak cinsel kuvvet arttırıcı hap ve enerji içeceğini düzenlediği operasyonla ele geçirdi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda hap ve enerji içeceği, bu ürünlerin yapımında kullanılan makine ve aparatlara el konulurken 2 kişi de gözaltına alındı

17 Mart 2018 Cumartesi 08:25
Ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL...
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Avcılar ilçesinde kaçak olarak imalatı yapılan cinsel güç arttırıcı hap ve enerji içeceği yapıldığına dair istihbarat bilgisini değerlendirerek harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler daha önce belirlenen imalathaneye operasyon düzenledi.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan imalathanede cinsel güç arttırıcı hap yapımında kullanılan ve içerisinde yasaklı madde olduğu öğrenilen hapların çok sayıda imal edildiği ve piyasaya sürülmek üzereyken yakalandığı öğrenildi. Aynı yasaklı maddenin kaçak yollarla üretim yapılan tesiste enerji içeceklerine katıldığı ve çeşitli ebatlardaki plastik ve metal kutulara doldurulduktan sonra sahte yapıştırmalarla satış için hazırlandığı bilgisine ulaşıldı.


Son kullanma tarihlerini değiştirip piyasaya süreceklerdi

Litrelik olarak hazırlanan bazı ürünlerin üretim tesisi içerisinde son kullanma tarihlerinin silinerek yeni tarihli gibi satışa sunulduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyonda, son kullanma tarihini silmek ve değiştirmek için kullanılan makine ile hapların içlerini doldurmak için kullanılan aparatlar, denetim yapıştırması, ambalaj ürünleri ve doldurma makinesi ele geçildi.

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Anahtar Kelimeler:
KaçakçılıkOrganize SuçlarAvcılarİstanbulGözaltıCinsel Arttırıcı Hap
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