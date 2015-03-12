Eldiven fabrikasında korkutan yangın

12 Mart 2015 Perşembe 08:47
YANGIN, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eldiven üreten fabrikada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan fabrikaya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri 1 saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Fabrikanın çatısını çökerken, yan tarafta bulunan bir evde yangın dolayısıyla kullanılamaz hale geldi. Evde oturan Suriyelilerin yangın sırasında ikametlerinde olmaması olası bir faciayı önledi. Ayrıca yangın sırasında fabrikada çalışanın olmadığı öğrenildi.
Yangını gören vatandaşlar ise, "Eldiven fabrikasında biranda yangın çıktı. Bizde neden çıktığını bilmiyoruz. Yangın baya büyüktü ve itfaiye ekipleri olay yerine gelerek müdahale etti. Yan tarafta bir Suriyeli aile yaşıyordu. Alevler onların evine de sıçradı ama onlar o sırada ikametlerinde yoktu" dedi.
Polis, olayla alakalı tahkikat başlattı.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 07:48