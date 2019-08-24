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Ekipler harekete geçti! Alanya'da ceset paniği

Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde Alara Çayı sapağı trafik ışıklarının altında kimliği belirsiz bir ceset bulundu.

ASAYİŞ 24.08.2019, 21:23 24.08.2019, 21:31 Melike Temir
Ekipler harekete geçti! Alanya'da ceset paniği
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EDİNİLEN ilk bilgilere göre Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde Alara Çayı sapağında bulunan trafik ışıklarının altında kimliği belirsiz bir erkek ceseti bulundu. Ekiplere harekete geçiren olay sonucu çevrede büyük panik hakim olurken ekipler tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı 

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#Alanya #Ceset #Okurcalar
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