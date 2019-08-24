Ekipler harekete geçti! Alanya'da ceset paniği

EDİNİLEN ilk bilgilere göre Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde Alara Çayı sapağında bulunan trafik ışıklarının altında kimliği belirsiz bir erkek ceseti bulundu. Ekiplere harekete geçiren olay sonucu çevrede büyük panik hakim olurken ekipler tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı

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