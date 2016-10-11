Eğlence müdürü evinde ölü bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, otelde çalışan arkadaşları telefonla ulaşamayınca 37 yaşındaki Barın B.'nin Side Mahallesi 1081 Sokak Frezya Apartmanında kaldığı eve geldi. Kapısı kilitli eve pencereden giren bir arkadaşı Barın B.'nin yerde yatan cansız bedeni ile karşılaştı. Arkadaşlarının durumu haber vermesi üzerine, jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı evde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Barın B.'nin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.

Beş yıldızlı bir otelde eğlence müdürlüğü yapan ve bekar olduğu öğrenilen Barın B.'nin böbrek yetmezliğinden tedavi gördüğü ve şeker hastası olduğu öğrenildi

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