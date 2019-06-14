Eğlence merkezinde şok: Alanya'ya tatile değil hırsızlığa geldiler!

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, hırsızlık olayı dün gece saat 02.00’de Çarşı Mahallesi’ndeki bir diskoda meydana geldi. Songül K., diskoda eğlenirken masada bıraktığı cep telefonunu bulamayınca diskodaki yetkililere haber verdi ve durum polise bildirildi.Güvenlik kameralarını inceleyen polis, İsveçli kadın turistler 28 yaşındaki A.K., 29 yaşındaki F.N. ve F.D.’nin masadaki cep telefonu alarak Kızlarpınarı Mahallesi’ndeki konakladıkları otele gittiklerini tespit etti. Polis ekiplerini gören turistler yemekhane kapısından kaçarken yakalanarak gözaltına alındılar. Yapılan aramada çalınan cep telefonu ise otel içinde gizlenmiş olarak bulundu. Polis cep telefonunu sahibine teslim ederken, Saray Polis Merkezi’nde tercüman aracılığı ile ifadeleri alınan 3 İsveçli kadın, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldılar.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 10:37